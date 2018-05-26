美啟動進口車國安調查 歐盟：很牽強

2018-05-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普下令啟動進口汽車的國安調查，威脅對歐洲、日本、南韓等地進口汽車加徵關稅，引發全球貿易夥伴的譴責，並警告恐破壞全球供應鏈，使國際貿易體系面臨風險。共和黨國會議員也擔憂，此舉可能疏遠軍事盟友、引發貿易戰、提高汽車的零售價格。

歐盟表示，將汽車進口訴諸於國安考量，過於「牽強」，可能違反ＷＴＯ（世貿組織）規則。歐盟執委會副主席卡泰寧說，在歐盟正爭取獲得美國鋼鋁關稅豁免之際，很難評估美國此舉意義和背後用意。

加、墨：不會屈服ＮＡＦＴＡ談判

加拿大總理杜魯道指出，「這與北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）目前談判的推動有很大關聯」，華府把國安問題連結到汽車進口，邏輯基礎很薄弱；若ＮＡＦＴＡ緩慢的重談最終獲得成功，或許就不會有關稅談判。

墨西哥總統發言人桑傑士也說，墨國不會在壓力下進行ＮＡＦＴＡ談判。但知情人士透露，在美國宣布新調查後，墨西哥在汽車業談判方面提出新建議 ，「展現部分彈性」。

共和黨參議員：進口車加稅 做法危險

川普戰友、共和黨聯邦參議院海外稅務和貿易委員會主席海契表示，調查進口汽車是「嚴重誤入歧途」。田納西州共和黨參議員寇爾克也說，沒有理由動用「一九六二年貿易擴張法」第二三二條來考慮對汽車業加徵關稅，這似乎是為了在十一月期中選舉前試圖影響國內政治，或做為目前貿易談判的其他交易目的，「這是一種危險做法，應立即停止。」

批評人士認為，去年美國車廠和外國車廠在美國本土生產一二○○萬輛汽車，進口汽車構成國安威脅的說法站不住腳。