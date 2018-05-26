報復中興案？ 中國反壟斷局約談美光

2018-05-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕產業研究機構集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）指出，美國記憶體大廠美光科技（Micron）廿四日被中國商務部反壟斷局約談，主因標準型DRAM（動態隨機存取記憶體）價格連續多季上漲。美中下週將展開第三輪貿易談判、華府對中興通訊制裁未放寬之際，引發北京以反壟斷調查手段來施壓報復的臆測。

美光恐成北京施壓白宮的祭旗

中興通訊制裁案尚未了結，中國政府挑在此時發起反壟斷約談動作，業界擔憂，在高通併購恩智浦案被延緩審批後，美光可能成為被北京當談判人質或祭旗的另一家美國科技公司。

美光科技和台灣記憶體業界深度合作，計畫在二○一九年前增聘至少八百位台灣員工，以反制中國競爭對手以挖角、竊取智財權等侵略性手段，快速壯大。美光已併購台灣DRAM廠華亞科，並與南亞科合作共同開發五十奈米以下堆疊式DRAM技術。

DRAMeXchange指出，根據查證，美光被約談主因，是標準型DRAM價格已連續數季上漲，造成中國廠商不堪成本攀揚負荷，加上限制設備商供貨給中國國企福建省晉華集成電路公司，似已構成妨礙公平競爭行為；三星、SK海力士與美光今年第一季在DRAM產業市占分別達四十四．九％、廿七．九％、廿二．六％，三業者合計市占近九十六％，寡占格局明顯。

DRAMeXchange表示，三星今年初也被中國國家發改委約談。根據中國反壟斷法規定，市占超過五十％可視為具有市場支配地位，但是否涉聯合壟斷，還需調查。