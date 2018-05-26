制裁中興新方案 美擬進駐執法官員

2018-05-26

美商務部長羅斯6月2日訪中 進行第三輪貿易談判

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國商務部長羅斯二十五日與中國國務院副總理劉鶴通話，確認羅斯將於六月二日至四日率團訪中，進行下一輪貿易談判。其中，眾所注目的中興通訊制裁案，美方仍未做出最後決定，但羅斯透露「可能在中興內安插美籍執法官員」。

美財長：盼兩國達成具約束力協議

美國財政部長努勤本週表示，羅斯此行目標，在談出一個具有約束力的架構協議，達成一些有建設性的事情。對於是否變更中興通訊的禁售令，美國尚未做出最後決定，但替代方案可能是在中興內部設置合規官。

至於中方是否會接受該方案，目前仍不得而知。但羅斯表示，在制裁生效的情況下，中興不具備「強而有力的談判地位」，「如果我們真的決定採取替代方案，實際上涉及的將是在中興內安置我們的人選，並成立一個合規小組。這個小組將報告給商務部以及未來變更管理層後的公司董事長；而這個作法的重點在於執法。」

不過，羅斯也承認，這個替代方案可能遭美國國會反對，因為先前有議員指責川普政府，「為了達成中美貿易協議而屈服於中國」。

美中上一輪在華府的貿易談判，中國同意擴大採購美國農產品的數量，之後也公告七月起降低進口汽車關稅，意圖換取美方對中興通訊網開一面，並為美中貿易摩擦降溫。然而，川普政府二十三日對進口汽車和零組件發起國家安全調查，外界預料，汽車關稅可能比鋼鋁關稅影響更大。

對此，羅斯表示，即將展開的「二三二調查」，將檢視二十多年來進口汽車激增是否削弱美國經濟、進而損害國家安全，「經濟安全就是軍事安全，沒有經濟安全，你就不能有軍事安全。」