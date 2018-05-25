豔星力戰川普 獲頒市鑰

2018-05-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國加州西好萊塢市（West Hollywood）市長杜蘭（John Duran）宣布，5月23日為「狂暴丹尼絲日」（Stormy Daniels Day），並頒發市鑰給本名史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）的「狂暴丹尼絲」，表揚她無懼「地球上最有權勢的人（即美國總統川普）」。

宣稱2006年曾與川普發生婚外情的成人片女星「狂暴丹尼絲」已向法院提告，主張她與川普律師柯恩在2016年美國總統大選前所簽的保密協議無效。