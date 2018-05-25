台灣競爭力 9年最差

2018-05-25

〔記者陳梅英／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨發布「二○一八年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十三個受評國家中整體排名十七，較去年下滑三名，是九年來最差。造成排名衰退兩大原因是「勞動市場」指標大幅衰退，主因是縮短工時這項細指標今年排名二十四名，一口氣掉了十七名；另「國際投資」也退步十二名，主要是外資直接投資（ＦＤＩ）排名落後。

工時縮短、國際投資衰退

ＩＭＤ世界競爭力評比分為「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類，共二十個中項、二五六個細項指標。台灣今年在四大類指標中排名全數下滑，其中又以企業效能從上年第十五名下滑至第二十名，退步五名最多，拖累企業效能排名的罪魁禍首則是「勞動市場」這項指標，排名從二十六名滑落至三十八名，倒退十二名。

進一步檢視，縮短工時這項細指標今年排二十四名，相較去年第七名，一口氣掉了十七名，其他如國內企業環境未能吸引國外高階人才、人才外流等細項指標等，都被ＩＭＤ列弱勢項目；這些弱勢指標多半是問卷指標，也就是分數好壞是企業經理人主觀感受。

工時細指標排24 一口氣掉17名

國發會主委陳美伶則表示，縮短工時相對企業來說會增加成本，但從國家發展角度來看，反而是我們的優勢，政府施政應以增加全民福祉為最大公約數，要追求的不只是經濟成長、而是包容性的成長。

在「經濟表現」部分，其中「國際投資」退步十二名，從第二十九名掉到第四十一名，與「勞動市場」並列兩大衰退最多的中項指標；主要是ＦＤＩ落後，及企業經理人憂心產業全球佈局影響經濟前景等。

陳美伶強調，今年ＦＤＩ情況已有改善，觀光客也在增加，許多經濟指標數字都是往正面走，去年十月啟動法規鬆綁，迄今已有二九五項成果；ＩＭＤ評比調查有時間落差，例如山坡地回饋繳回辦法修法，是在今年二月才法規鬆綁，效益尚未完全顯現，相信未來排名就有改進空間。

台灣還是有些優勢項目，例如每千人研發人力台灣排名世界第一；三Ｇ及四Ｇ行動寬頻佔手機市場比，台灣也在全球排名第二；高科技商品出口占總出口比例是全球第三。