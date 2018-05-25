中國基建排名升 政府效能輸台灣

2018-05-25

IMD世界競爭力排名 三度超越台灣

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣今年在ＩＭＤ世界競爭力排名退步三名，排名十七，中國則進步五名，排名十三，中國曾在二○○七年、二○○九年排名超越台灣，這次再度超越。對於這樣的成績，國發會主委陳美伶表示，會虛心檢討，不過她也說，政府對於台灣表現弱勢的項目都有相關政策在推動，相信改革成果會在未來逐步顯現。

陳美伶指出，中國今年進步最多的是「基礎建設」，從排名二十五進步到十九名，也是帶動整體競爭力排名往上的主因，這是因為中國近年在公共建設投入很多；另外，中國經濟成長率維持在六％以上，使其「經濟表現」維持排名第二的成績，僅次於美國。

不過，中國在「政府效能」表現就相對落後，排名四十六名，還較去年退步一名，在六十三個受評國家中算是後段班。台灣「政府效能」排名雖從去年第十名下滑至十二名，但還算位於「前段班」。

陳美伶說，台灣也不必妄自菲薄，小國自有小國的政策，針對外界擔憂公共建設執行力不足或是政府政策沒有彈性、民間投資標的不明確等問題，政府都已看到問題、也提出具體政策因應；比如設立公共建設預警制度，並積極協助業者升級與轉型，相信未來成績會慢慢顯現出來。

根據「二○一八年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在亞太國家中，今年排名第四，僅次於香港、新加坡、中國。香港、新加坡向來是ＩＭＤ前三名資優生，今年香港下滑一名，丟了第一寶座，讓位給美國，新加坡則持平維持第三名；日本、韓國分別較去年進步一名與兩名，排名第二十五與第二十七；政權甫變天的馬來西亞，曾在二○一四年排名超越台灣，之後一路下滑，今年排名則進步兩名，位居第二十二名。