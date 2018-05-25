學者︰政府拚改革 勞動問題難解

2018-05-25

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣在ＩＭＤ全球競爭力最新排名不僅退步三名、甚至又被中國超車，台灣經濟研究院院長林建甫直言，雖然政府近年來做了很多改革，但勞動市場一直沒有很好的解決，拖累了本次評比中的企業效能，這是蠻可惜的事情。

不過，林建甫對台灣深具信心，強調台灣競爭力一定會回升。林建甫認為，台灣有很多的潛力，包括資通訊產業等電子產業仍具高度競爭力，特別是企業主對外界環境有極高敏感度及彈性，加上政府已注意到新創事業對新經濟發展的重要性，並致力培養獨角獸；建議配合鬆綁法規，讓企業與國際接軌，就可推升台灣排名。

元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，全球主要兩個競爭力研究機構，一個是世界經濟論壇（ＷＥＦ）、一個是ＩＭＤ，過去政府也很愛引述這兩個競爭力報告，因台灣往往都有很驚人的排名表現；這次不僅退步了幾名，還落後中國，好像是很意外，但台灣競爭力早就衰退降低，大家只是比較晚才發現。

梁國源直言，這些舉足輕重的機構儘管有很高聲望的評比指標，但對台灣評比結果往往無法深入看到問題；其實不用大老遠到歐洲，最準的評比就是近在眼前的廣大台灣民眾，因為國人的感受最真實。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，台灣外貿表現亮眼，物價維持低檔，失業率也不高，經濟情勢相當穩定，不能論斷排名下降就是退步；但排名下滑絕對是個警訊，尤其企業效能大幅下降，人才問題持續惡化，台灣人才流出去，國際人才進不來，相關問題不得不重視。