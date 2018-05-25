政院推前瞻、增投資、鬆法令

2018-05-25

明年競爭力會更好

〔記者楊綿傑、高嘉和／台北報導〕台灣在瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）最新發布的全球競爭力報告排名較去年下降三名，更被中國超越。行政院發言人徐國勇昨指出，這次競爭力排名包括政府及企業的面向都下降，政府面是因基礎建設不夠，才會急著推出前瞻基礎建設，雖在立法院幾經波折，最後還是順利通過，希望儘快啟動以提升競爭力，也鼓勵企業投資、鬆綁法令，預期明年競爭力會更好。

徐國勇昨出席「國際ＡＩ人培領航者峰會」受訪時表示，這次企業面向排名下滑的因素有兩個，包括企業投資不夠及法規鬆綁。投資方面，政府非常積極前往各產業廠商了解，都得到很好的反應，今年台積電在南科、竹科投資金額達八千億，華邦電也投資了三千億，這些都會使投資表現有所提升。

法規鬆綁方面，徐國勇說，目前已鬆綁二九五項法令，但還是不滿足，希望把更多綁手綁腳的法令鬆綁；目前國發會正如火如荼進行，相信會對競爭力有幫助。

徐國勇認為，競爭力衰退是一大警訊，但政府已注意到了，因此包括前瞻基礎建設、五加二創新產業等，都正在努力，也希望國人多投資台灣，相信明年競爭力會更好，國人要有信心。

經濟部表示，會持續檢討ＩＭＤ評比弱勢項目，目前政府正推動法規鬆綁，剛好也是針對政府效能評比項目中表現較差的經商法規與體制架構進行改善，官員表示，如檢討修正外國人投資條例、產業創新條例、公司法等，都有助改善招商環境。