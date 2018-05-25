工商界︰勿蹈勞基法覆轍 競爭力就提升

2018-05-25

政府端出五缺解方 實際仍有很多挑戰

〔記者羅倩宜／台北報導〕我國在瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）競爭力排名大跌，工業總會及商業總會都表示，「很擔心明年排名還會再掉！」工商界指出，勞基法風波未平，今年緊接著又有稅改及公司法修法等衝擊，加上夏季水電面臨缺口，種種因素都衝擊企業投資意願，「政府應該拚經濟優先，各項政策勿再重蹈勞基法修法覆轍。」

工總秘書長蔡練生表示，台灣排名再降，並不令人意外，去年勞基法修法讓業界元氣大傷，勞工也沒得到好處；而業界提出的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題，政策似乎端出一些解方，實際上卻還有很多門檻。

他舉例，政院雖提出閒置工業區土地要強制拍賣，但工業區的土地使用真正活化了嗎？「工業區有很多老舊廠房，也需要更新，法規上仍有很多限制，如容積率的上限，讓工業區的都更沒有誘因」；此外，時序進入旱季，水電都面臨缺口，挑戰更大。

商總理事長賴正鎰指出，從去年的勞基法修法，到近期公司法修法及稅改，政策似乎一直在重蹈覆轍；制定時沒有審慎評估，結果無法發揮政策效果，卻傷害相關族群。

他舉例，勞基法修法最初的用意是替勞工爭福利，卻使得企業成本大增，勞工薪資反降，無人受惠；近期的公司法修法也是，既無法符合國際洗錢防制條例，又讓企業無所適從，試問，「公司法第二十七條取消法人董事之後，Ａ企業投資Ｂ企業，要如何指派代表？」肯定降低外資投資意願。

全球降稅 台灣卻反其道而行

他還說，稅改是另一項導致競爭力下降的因素，全球各國都在降稅，國內卻反其道而行，將營所稅及遺贈稅分別調高至二十五％及二十％，「香港及新加坡的遺贈稅都是○％，對外資及富人有磁吸效應」；賴正鎰建議將營所稅降至十五％、遺贈稅降為○％，個人所得稅最高稅率降至三十五％。

上市櫃公司協會秘書長施明豪指出，近幾年政府的法令和政策似乎都與現實略有脫節，例如金融法規過於保守，造成第三方支付落後中國；另針對兩岸關係，應可尋求一個平衡點。

施明豪建議，競爭力不必拘泥於傳統指標，台灣的教育及健康排名往上升，這些強項可以好好利用，推廣到全球。以泰國為例，就把美食當成外交手段，協助各國訓練泰國菜廚師，可發揮無形的影響力；台灣的醫療體系強，相信輸出各國也會受到歡迎。