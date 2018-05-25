中國人來台 即起嚴審

2018-05-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕布吉納法索與我國斷交，陸委會昨嚴厲譴責中共強奪我邦交國，兩岸關係良性發展基礎已遭北京當局嚴重破壞；陸委會並宣布，即日起將針對中國大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查，以強化國安管控機制、維護我社會秩序。

陸委會表示，中國大陸在一個月內，連續以金錢利益惡意強奪我兩個邦交國，破壞台海和平穩定基礎，更無視台灣人民的權益與主張。對於北京當局一再對台刻意挑釁與粗暴打壓，「我們不會坐視隱忍」。

陸委會說，中共兩年多來拒絕官方互動溝通化解分歧，卻始終透過相關人士來台進行統戰分化，無助於兩岸關係良性發展與相互瞭解，在維護國家安全及保障全體國民福祉的考量下，政府必須採取必要措施，即日起將針對中國大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查。

陸委會指出，中國大陸企圖透過外交及軍事的偏執威嚇做法，壓迫台灣接受其單方設定的「一個中國原則」，只能證明中共對台灣的政策與民主民意充滿恐懼及不安；但北京當局反向而行的惡劣行徑，只會讓台灣愈加堅定走自己的路、不會屈從。

陸委會重申，北京當局是兩岸良性互動發展的破壞者，其愚昧作為不會對我們是主權國家的事實有任何一絲一毫的損害，國際社會也終將認清中共政權虛偽、兩面的本質，其利用政經強勢威脅，侵犯台灣及他國主權安全，將嚴重危害整個東亞區域的安全結構及民主人權普世價值體系。