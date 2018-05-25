中國要的 反過來就對了

2018-05-25

記者鄒景雯／特稿

五月一日，中美洲的多明尼加與台灣斷交，三週後，中國又操作了我非洲友邦布吉納法索與之建交。中國這麼做，企圖達成什麼目的？我們一旦了解清楚，全部反過來做，就對了。

兩岸關係不出幾種情況，採取雙贏策略，雙方可以共創利基，或是堅持零和遊戲，不是你死就是我活；事到如今，習近平政權顯然缺乏雄才大略，沒信心對台進行懷柔，因而決意施展高壓手段，希望台灣修正退讓，重新回到「一個中國」統一的軌道上運行。這類典型的手段，除了軍事上的恫嚇，外交承認的弱化，正是中國在國力強盛後的政策偏好。

論時間點，這個時刻「接收」台灣的邦交國，顯然在「教訓」我們於世界衛生大會召開期間的行動。中國習慣於馬英九八年的扈從政策，因此視台灣衛生官民團體於日內瓦自由意志表達是在對抗；加以今年美中衝突升高，民主陣營的集結擴大，有二十三國在ＷＨＡ以各種訴求語句對台聲援，這些都讓北京不感愉快。然而，邦交的籌建，事前需要相當準備過程，因此可以推斷，即使布吉納法索沒在昨天掀牌，它也已經是北京的囊中之物，未來隨時會被拿起來當作砸向台灣的石頭。

中國這麼做，希望製造若干挫台、利中的效果，讓他們在情緒、甚至實質上扳回一城。第一，由布吉納法索向國際重申一中原則，以踐踏台灣的主權。第二，動搖台灣人民的信心，從而加深對蔡英文政府的反感，藉以牽制民選政府的路線走向。第三，分化台灣的民意，增加反政府的籌碼，暗助親中派在國內從事政黨競爭、取得選票，翻轉下一輪的對台態勢。

既然中國設定兩岸為敵我關係，以上這三個層次的目的，台灣的因應之策，就簡單了。第一，台灣主權的確保，在於維持中華人民共和國從未治台的現狀之上，不在於邦交國的消長。台灣被治，不外解放軍登台以及北京前來抽稅，所以政府治理的要項在強固軍事的有效嚇阻、加速振興經濟發展、持續民主的深化，這比發表任何聲明都更為要害，這三點有任何閃失，主權就會致命消亡，我們必須埋頭努力。

第二，務實地講，台灣現存十八個邦交國，對前述三個確保台灣主權的要害，貢獻極其有限，六十多年來，台灣人民的信心，主要建立在美日為首的區域利益之上，因此中國完全搞錯了。ＡＩＴ今年在台建立新館的重要象徵之外，政府與人民都要有全面開展國際連結的準備與行動，唯有加速脫離中國的邊陲心態與地位，我們才有反霸凌的意志與體格。

第三，台灣被斷交，不是政治鬥爭的題材，因為這是自兩蔣政權以降的常態，任何政黨與政客如果拿捏不好分寸，都將自棄於主流民意，年底有選舉，不妨將之列為投票的判準。