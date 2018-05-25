挑在非洲日前夕挖走布吉納法索》立委：中國全面烽火外交

2018-05-25

〔記者林良昇／台北報導〕布吉納法索與我國斷交，民進黨立委羅致政昨表示，從時間點來看，五月廿五日是非洲日（Africa Day, or Africa Freedom Day)，中國挑在非洲日前夕挖走布吉納法索，當然是設計好的安排，而且今晚非洲駐台使節團將舉辦「歡慶非洲日」酒會，斷交也是故意給台灣難堪。

羅致政說，此時也是世界衛生大會（ＷＨＡ）活動期間，台灣今年獲美歐等國的支持力道大幅增加，中國挖邦交國的動作，顯然是要反制台灣的外交進展，其中也包括反制美台關係因ＡＩＴ新館落成的加速升溫。

羅致政認為，多明尼加跟布吉納法索在短時間內接連斷交，凸顯中國已實質發動對台灣的外交戰，短期內外交戰線一定更加吃緊，甚至可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心、須全力應戰。

國民黨立委李彥秀表示，前外交部長歐鴻鍊在多明尼加斷交後，特別示警要留意布吉納法索的邦誼，外交部還宣示布國總統與蔡總統感情深厚。布吉納法索在ＷＨＡ未發言支持我國，邦誼生變的轉捩點恐怕就在ＷＨＡ大會舉辦期間，顯示對岸對於挖我邦交國牆腳的工作，恐怕比我方掌握的還要強烈且直接。

李彥秀也提醒大陸當局，用斷交的方式來警告民進黨政府的兩岸政策，恐怕會讓台灣民心越來越遠，無助於改善兩岸關係。她也提醒民進黨政府，兩岸關係如果沒有好的進展，兩岸在外交競逐上恐怕對我國會越來越不利。

國民黨立委江啟臣說，兩年多來，外交和國安團隊的誤判已經不是第一次，應根本性地調整兩岸方向和外交策略，國安團隊也須做調整。

時代力量發表聲明表示，蔡政府不斷的忍讓，沒有得到中國的善意，反而是步步進逼，政府應正視「維持現狀」已搖搖欲墜，需要重新檢討，調整步伐。