酒駕迎面撞晨運婦// 人倒插擋風玻璃 竟飆車逃

2018-05-24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕太沒天良了！三十五歲中古車商陳明義，昨晨酒後駕駛MINI Cooper S進口轎車行駛在台十五線，疑以百公里高速撞擊剛走出家門、正在過馬路的七十七歲吳許姓婦人，婦人彈起撞破前擋、頭插在玻璃破洞內，面部與陳男相對僅約二十公分，身體掛在車頂，陳竟視若無睹續開約二．五公里，左轉時把受害人甩拋路上，接著藏車逃逸；警方一小時後找到散發酒氣的肇事者時，陳竟稱「不知道撞到人」，後來才認罪。

人掛車上 稱不知撞到人

發生車禍時婦人的丈夫就在她身後，不但目睹愛妻被撞飛，還被肇事車「載走」，驚嚇異常，回神後開車去追，隨後在兩公里多的遠處看到妻子躺在一家超商前，當場情緒崩潰；吳許婦送醫後不治。死者兒子激動痛批陳男：「實在太可惡」、「竟敢說不曉得撞到人，人躺在擋風玻璃上，怎麼可能？」籲法官一定要判得合理，不輕易保釋。

續開2.5公里 婦拋摔路面

警方調查，著淺色上衣、深色褲子的吳許姓婦人住新竹縣新豐鄉，昨晨近四時由丈夫陪同出門準備走路運動，婦人先過馬路，丈夫鎖門後準備跟上，一瞬間就見妻子被一輛白色MINI Cooper S（新車價一六九萬元）撞上。

婦人遭撞後頭卡在前擋破洞內、身體掛在車頂，陳加速從新豐開到後湖，左轉時離心力將婦人摔出掉落路面，陳男「甩掉」受害人後，就近將車停藏在附近隱密處，棄車逃逸。

藏車逃逸 被捕還有酒氣

稍後婦人丈夫開車追來，見妻子躺在馬路上，雖急電救護車送醫，到院前已無生命跡象，急救後不治，相驗死因是顱內出血、多重性骨折，家人傷心不已。友人說，吳姓夫婦每天清晨牽手散步，街坊鄰居人人稱羨，未料一場車禍天人永隔。

警方在台十五線六十四公里處肇事現場拾獲一面車牌，同時調閱監視器畫面，清晨五點找到陳男及肇事車輛，車內副駕駛座有婦人的白頭髮，車速指針停在一百公里，肇事車速還要釐清；陳男否認肇逃，警方出示監視器畫面後才承認撞人。

陳供稱，案發前與兩名友人酒敘，駕車返家途中肇事，當下太緊張才沒停車報警及協助送醫，十分後悔。陳男酒測值○．二一毫克，檢察官依過失致死、公共危險、肇事逃逸等罪聲押陳男。

警方表示，凌晨和清晨時段，車少但往往車速快，民眾過馬路要高度注意左右來車，最好是走斑馬線，特別是長輩外出晨運，宜著鮮明衣物，盡可能在天亮光線充足時才出門。