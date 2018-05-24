掏空幸福人壽案 鄧文聰海外藏133億 追回73億

2018-05-24

〔記者王孟倫／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰涉掏空公司資產、藏錢海外一三三億元，金管會主委顧立雄昨在立法院受訪表示，已經透過保險安定基金，全面追討遭滯留海外的幸福人壽資產，目前已追回大部分款項，只剩下約六十億元未索回，將請安定基金依法追回。

鄧文聰被控掏空公司資產，一審重判二十八年、二審改判二十六年，三審最高法院合議庭認定鄧文聰違反證交法加重背信罪、判刑十年，須入監執行，併科罰金三億五千萬元。

鄧文聰掏空幸福人壽案，也被金管會緊盯追債。根據金管會瞭解，鄧文聰掏空幸福人壽一三三億元，其中一部分藏在「渣打銀行」、一部分藏在「瑞士盈豐銀行」（ＥＦＧ）；金管會委託保險安定基金接管幸福人壽，並對ＥＦＧ提出仲裁，日前仲裁已經判定保險安定基金獲勝。

顧立雄表示，在這一三三億元資產中，有五十三億元在渣打銀行，有八十億元被藏在ＥＦＧ，經過安定基金努力追討，渣打銀行部分已經追回；ＥＦＧ中二十億元也已經返還，目前只剩下六十億元被藏在ＥＦＧ的部分未討回。

顧立雄說明，因為這筆錢當時帳戶開在香港，保管銀行ＥＦＧ設在新加坡，但這家銀行是一個瑞士銀行；雖然現在仲裁打贏了，但還要依照法定程序與途徑索回，已經請保險安定基金多多努力。