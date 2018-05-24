台新金派任彰銀董事 無金金分離疑慮

2018-05-24

〔記者王孟倫／台北報導〕針對台新金董事吳澄清同時擔任彰化銀行董事，昨在立法院遭立委質疑違反「金金分離」；金管會主委顧立雄回應，金控轉投資銀行子公司可依法派任董事，台新金派任三席董事在彰銀，並沒有「金金分離」問題；但吳澄清以台新金董事又兼任彰銀董事是否洽當，必須再進一步認定。

包括民進黨立委江永昌、國民黨立委費鴻泰等，昨都詢問台新金董事吳澄清有無違反「金金分離」原則；顧立雄說，金金分離的核心原則是「競業禁止」，如果是「金控」（台新金）和「銀行」（彰銀）之間，彼此經營業務不同，並沒有競爭關係，若是台新銀與彰銀間，才有金金分離的問題。

他解釋，以台新金和彰銀個案來看，台新金對彰銀有轉投資，依法可以派任董事，這部分沒有疑慮；換言之，即使金金分離政策在明年七月上路，台新金仍可繼續派任彰銀的董事。

兼任兩家董事則待釐清

顧立雄舉例，如果有一家金控，底下有兩個銀行，一個是最新申請的純網銀，一個普通銀行，金控當然可以分別派任董事，沒有金金分離問題；但銀行與銀行之間，就不能相互派任董事。

雖然台新金對彰銀沒有金金分離問題，但台新金大股東吳澄清同時兼任台新金與彰銀的董事；顧立雄說，這部分還要再釐清與認定。

顧立雄表示，因為吳澄清有石化的產業背景，然後在台新金佔有一席董事，接著用台新金法人身分去彰銀兼任董事，這可能涉及「產金分離」的問題，還是有疑慮。他舉例，如果是台新金控派任總經理去彰銀擔任董事，這樣就簡單多、沒問題。