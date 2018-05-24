富邦金違產金分離？ 金管會月內處置

2018-05-24

〔記者王孟倫／台北報導〕立委黃國昌昨在立法院財委會指出，金管會現行的「產金分離」有漏洞，他點名富邦金控董事長蔡明興兼任台灣大哥大副董事長，而富邦金控副董事長蔡明忠也兼任台灣大哥大董事長；金管會主委顧立雄回應，已請富邦金到金管會說明，一個月內會給答案、做出處置。

立委︰兼任台灣大有漏洞

金管會端出的「金金分離」政策，近期不僅意外延燒到台新金董座夫人、同時擔任新光金董事的彭雪芬，以及台新金兼任彰銀董事的吳澄清；黃國昌昨天再點名，富邦蔡家兄弟恐違反另一個「產金分離」政策。

黃國昌指出，依現行「金控發起人負責人應具備資格條件及兼職限制準則」，金控董事長與總經理不得擔任非金控（產業）的董事長與總經理，卻未規範到「副董事長」，讓產金分離政策出現嚴重漏洞。

黃國昌點名，富邦蔡家兄弟就有這個問題，蔡明興擔任富邦金董事長兼台哥大副董，而蔡明忠出任富邦金副董事長兼台哥大董事長，這無疑是「規避」產金分離政策。

銀行局長邱淑貞表示，已請富邦金提出說明，將針對該公司董事長與副董事長的職務分工、內部簽核作業，是否有權責相符來調查瞭解；顧立雄當場承諾，會在一個月內完成處置。

至於富邦金副董事長若具有負責人權力，要如何處置？顧立雄表示，那就會涉及到「解任」問題，但這個案子金管會並沒有「定見」，還在調查中，也必須聽聽富邦金陳述的意見。

富邦金昨也發表聲明，強調集團內各金融機構董事長或總經理指派與權責分工，皆符合產金分離法令規定。