歐盟最嚴個資法GDPR 明天上路

2018-05-24

國發會盤點 金融、航空及電子商務業受影響最大

〔記者陳梅英／台北報導〕號稱史上最嚴格個資保護法ＧＤＰＲ，將於本月二十五日上路，國發會主委陳美伶表示，目前盤點台灣影響最大的為金融業、航空業，以及電子商務業，三大行業在主管機關協助下都已做好準備，但她仍將於下週前往歐洲拜會ＧＤＰＲ主管機關，爭取歐盟適足性認定。

歐盟二○一六年通過「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation，ＧＤＰＲ），取代原本的「個人資料保護令」，一旦有非法處理個資或個資外洩後，未在七十二小時內通報、沒有執行個資保護風險評估、沒有任命資料保護長、違法向第三國傳輸個資等違規行為，最高罰兩千萬歐元（約新台幣七億元），因此各界均嚴陣以待。

陳美伶下週赴歐 爭取適足性認定

陳美伶指出，台灣早就有「個人資料保護法」，既有相關準則、紀律也不錯，對於ＧＤＰＲ上路，「需要警覺，不用太緊張」。

以金融業來說，陳美伶說，我國有六家銀行在歐盟設八個據點，因擁有個資最多，且涉及跨境資料傳輸問題，影響最大；金管會已請業者找顧問公司或會計、法律事務所幫忙完成法遵相關準備工作，並配合規定設置資料保護長；二十五日之後，總行與分行簽署標準個資保護契約條款（簡稱ＳＣＣ），就沒問題。

另，航空業者也有交通部協助處理，至於電商及新創業者，若跨國買賣涉及個資傳輸，也會面臨相關問題，經濟部已在盤點中；但因台灣電商規模都不是太大，或未跨到歐洲市場，影響應不大。

陳美伶指出，四月初就邀集相關部會召開會議，同時研議成立個資保護專案辦公室，以利相關部會因應。根據ＧＤＰＲ規定，若國家未取得跨境傳輸適足性認定，企業也有四種可採行的適當保護措施，例如企業之間簽署ＳＣＣ，「但即使只有一家公司有需求，國家還是有責任」；因此陳美伶下週將前往歐盟拜會相關單位，積極爭取適足性認定。

國發會指出，目前取得歐盟適足性認定國家有十二個，包括阿根廷、以色列、紐西蘭、瑞士、烏拉圭及美國（僅限於隱私盾架構）等，日本及南韓正在協商中。