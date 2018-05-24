高思博：台南人不是西瓜

2018-05-24

國民黨通過南高提名

〔記者施曉光、邱灝唐、萬于甄／綜合報導〕國民黨中常會昨日通過直轄市、縣市長選舉第十梯次提名，分別為前行政院政務委員高思博參選台南市長，高雄市黨部主委韓國瑜參選高雄市長，不過國民黨在台南市仍未排除與無黨籍參選人、前台南市警察局長陳子敬進行整合。

陳子敬拒退 建議「小雞選母雞」

陳子敬昨接受廣播節目訪問時開出條件，如果雙方要整合，應由台南市議員參選人「小雞選母雞」，他強調，「民調是可以做手腳的」，不會接受與高思博以民調方式決定，否則他會參選到底，不可能被勸退。

對於陳子敬要求「小雞選母雞」，國民黨組發會主委李哲華受訪回應，可以深入研究，但他也質疑，所謂「小雞」是否包括所有非民進黨的議員參選人？是否也應納入所有的里長參選人？

國民黨台南市黨部主委謝龍介前晚已先與陳子敬見面談整合，未達成具體共識，但兩人都認為未來還可保持整合空間。

高思博則開記者會列舉民進黨在台南及中央的罪狀，批評民進黨造就無法無天的「超級大市長」，他將奮起一搏，找回「重傳統、講是非、顧家庭」的台南價值。

太陽花學運領袖林飛帆過去曾表示，台南只要顏色對了，擺個西瓜都能選上，比喻民進黨在台南推任何人都能當選。高思博誓言打破民進黨的「綠色威權」，要民進黨「別把台南人當成西瓜」。