民進黨北市布局 呂秀蓮、姚文智二擇一

2018-05-24

週六政見發表會

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨預計下週三（卅日）完成台北市長選舉黨內提名。選對會昨邀黨內有意參選者立委姚文智、前副總統呂秀蓮進行協調，會中決議本週六下午先辦政見發表會。選對會隨後將進行綜合評估，於下週一向黨主席蔡英文提出建議徵召人選，並由蔡提名經下週三中執會通過。

下週一提建議人選

至於綜合評估怎麼進行，選對會召集人陳明文表示，政見發表會後，就會進行「參考民調」，至於民調對象是否只有姚、呂兩人？陳明文表示，目前大概是這樣沒錯。

選對會共同召集人林錫耀、陳明文、成員黃承國、民進黨秘書長洪耀福昨邀姚、呂兩人進行協調。民進黨發言人鄭運鵬轉述，會中徵詢姚文智、呂秀蓮是否有禮讓的意願，兩人均表達願意承擔台北市長選舉大任的意志與企圖心。

據了解，呂希望選對會先舉辦政見發表會，讓市民了解兩人的城市願景。會中雙方達成共識，於廿六日下午舉行電視政見發表會。

鄭運鵬表示，在政見發表會後，選對會進行綜合評估後，於廿八日再召開會議，向主席提出單一適當人選的建議，再由主席提名經卅日中執會通過。

呂秀蓮受訪表示，台北市非常重要，可惜過去一直在人選問題上紛紛擾擾，希望週六有機會讓兩人好好表達意見，讓大家來決定。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌受訪說，台北市非常重要，黨提名任何一位人選，都是經過慎重考慮，他都全力支持。