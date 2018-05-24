新北市長選戰》朱市府：蘇貞昌未納計鄉鎮市預算

2018-05-24

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評，新北市長朱立倫的預算，比他和周錫瑋當年擔任縣長時多了兩倍多；新北市政府發言人、新聞局長張其強反駁「亂講」，強調如果把全市二十九個行政區預算納入，並扣除原由中央負責、現改由市府支出的預算後，實際上每年還比台北縣時期少了約四十億元。

縣府加公所預算 年約一一七○億

張其強表示，蘇貞昌應該要用同一套標準讓數字來說話，比較才會公平，升格前的台北縣，二十九個鄉鎮市預算都是單獨編列，但升格後，鄉鎮市改隸為區，各區預算都納入市府，兩者的標準明明就不同，蘇貞昌卻故意混為一談，硬把「不含鄉鎮市預算的縣府預算」，拿來和「含各區預算的市府預算」相比，這公平嗎？

張其強說，以過去二十九個鄉鎮市、現在的二十九個行政區相同標準來計算，根據主計單位資料，蘇貞昌過去當縣長的台北縣，從一九九八年至二○○三年，加上二十九個鄉鎮市公所預算後，每年預算平均約一一七○億元，絕非蘇貞昌所說的七百億元。

張其強說，如果拿一一七○億元乘以蘇貞昌所說的兩倍多，至少是二三四○億元的規模 ，「新北市的預算何時有過二三四○億元？到底誰在亂講，誰又一直亂講？」

張其強說，台北縣升格前最後一年，縣府包含二十九個鄉鎮市在內的歲出預算是一四四七億元，升格後的第一年，新北市歲出預算是一五五二億元，表面看似增加了一百億元，但扣除國立高中職在內等原屬中央業務，改由新北市承接，每年需增列五十三億元預算，並償還勞健保和公教優惠存款債務每年約九十億元，新北市實際歲出和台北縣時代相較，反而減少約四十億元。

侯友宜：我從不自誇做多少事

針對蘇貞昌批評朱立倫執政八年沒建設，國民黨新北市長提名人侯友宜則說，「我不喜歡在選舉時批評別人」，因為選舉是「感恩之旅」。

新北市婦女工商聯合會昨成立侯友宜後援會，侯應邀出席，現場「凍蒜」聲不絕於耳。侯受訪時也意有所指說，「政治人物不要沉迷過去，我從不自誇自己做了多少事」，但很多人很會選舉，嘴巴也很會說話。