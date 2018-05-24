新北市長選戰》蘇貞昌：朱市府預算是我當年兩倍

2018-05-24

〔記者楊淳卉、翁聿煌／綜合報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來屢以台北縣時代和新北市政府時代的預算規模相較，批評市府每年有一七○○億元預算，卻做不出好政績，市長朱立倫反而調侃蘇年紀大，記不清數字。蘇貞昌昨再批，朱立倫的預算比他和前台北縣長周錫瑋當年多了兩倍多，這個周錫瑋都講過，「數字事實，勝於亂講」，大家可以比較看看。

蘇辦：周錫瑋也曾批朱侯團隊

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，新北市改制直轄市後，預算是縣府時期的兩倍，類似說法不但台北縣前副縣長蔡家福說過，周錫瑋在國民黨初選時也再三感慨，以此批評「朱侯團隊」，錢變多了，卻做不出事情來。

「從七百五十億增加到一千四百億」

黃韋鈞指出，行政院研考會二○一一年編印的研究報告，也提及「台北縣預算規模將從省轄縣時代的七百五十億元增加到一千四百億元…。」這些數據、發言都是公開資訊，可供各界檢驗。

至於新北市府提到升格前預算一千四百餘億元，升格後預算一千五百餘億元等數字，黃韋鈞批評說，新北市府故弄玄虛唬弄社會，刻意拿二○一○年周錫瑋任內準直轄市預算，與二○一一年升格後預算做比較，這和蘇貞昌所指的台北縣時期與現在新北市的比較，意義完全不同。

黃韋鈞表示，新北市府刻意扭曲數據，意圖掩飾朱立倫、侯友宜團隊明明擁有龐大預算，卻建設效率低落、治理無能的藉口。

蘇貞昌昨安排在民進黨中央黨部與民進黨新北市議員參選人合拍定裝照，展現「母雞」氣勢。蘇貞昌認為每一位參選人都非常積極熱情，大家一定要繼續努力衝衝衝。

媒體詢問蘇如何爭取年輕選票？蘇貞昌表示，他要爭取新北市長，就是要照顧好新北市的每一位市民，包括各種年紀和世代，「我當台北縣長的時候，就最會為年輕人佈置好舞台，讓他們精采演出！」未來他會在這方面加強，相關政策會按部就班提出，請大家拭目以待。