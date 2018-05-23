3.5萬元藥放過期 健保署要嚴控用藥

2018-05-23

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部曾推估一年全台丟棄藥品高達一九三公噸，等於超過五億顆藥進了垃圾桶，可環島近八圈，甚至有民眾拿了價值三萬五千多元藥品卻沒吃而廢棄回收，加上高齡社會來臨，老人重複領藥較多，形成浪費更造成健康風險，健保署昨宣布，六月起重複用藥核刪從十二類擴增至六十類、四○八四項藥品，希望藉此提高用藥控管！

年丟逾5億顆藥 有的連包裝都沒拆

藥品浪費已是健保沉痾，一名藥師分享，有民眾拿一大箱近五十支氣管擴張劑、鼻噴劑等藥品回收，一看都已過期，連包裝都沒拆，整批放到過期，大約是二到三年的用量，價值高達三萬五千多元，直言快要昏倒，若一千人、一萬人都如此浪費，實在可怕！

老人重複領藥嚴重 浪費也影響健康

健保署曾統計降三高、抗思覺失調、安眠鎮靜等用藥同院重複領藥多，而且年齡愈高愈嚴重，五十一至六十歲重複領藥二十一％，七十一歲以上更逾三成六，估與較多慢性病有關，但醫師也憂心吃太多藥恐增失智等健康風險。目前老人醫療支出占健保近四成，其中藥費七百億最多，更顯重複領藥問題需注意。

藥師公會全聯會發言人沈采穎表示，有些病人常會自行減藥或不吃，但仍看病拿藥，形成重複領藥、浪費資源，尤其老人常患有多種疾病，吃十二種藥以上大有人在。另有醫師直指，要吃的藥愈多、病人服藥順從性愈差。

健保署長李伯璋指出，高齡醫療需求增高，民眾重複領藥卻會影響健保支出分配，造成新藥、新科技無法納入給付、無法提供更多治療選擇。

重複用藥核刪 6月增至60類、4084項

健保署組長戴雪詠說明，重複用藥核刪最初鎖定降血壓、降血脂、降血糖、抗思覺失調、抗憂鬱、安眠鎮靜等六類，實施三年已降藥費三億多、減少重複用藥天數一半，去年再增抗血栓、前列腺肥大、抗癲癇、心臟疾病、緩瀉、痛風等六類。

六月起更將再擴增至六十類、四○八四項藥品，占健保一年藥費一千六百億約八成，包含重複用藥金額最高的抗病毒藥物、支氣管阻塞劑、免疫抑制劑；重複用藥人數最多的制酸劑、腸胃道用藥、抗組織胺劑，及常見抗發炎藥、風濕性藥、止痛藥等。