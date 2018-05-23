A7合宜宅污水問題》反映年餘 侯：中央到選前才做

2018-05-23

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示機場捷運A7合宜住宅生活污水排放到新北市新莊區，是他向中央爭取經費處理，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天被問到這個問題時，無奈嘆氣苦笑，指新北曾向中央反映一年多卻未獲理會，「對咱的市民來說很不公平」。

侯友宜昨參加土城區活動受訪表示，A7合宜住宅問題本來就是中央營建署要處理，選舉將至，老縣長揪桃園市長鄭文燦，向中央講一下馬上就要做，「這真正喔…」。

侯說，過去反映過很多事情中央都不解決，而是到選前才處理，「我也很無奈」，蘇在所有的議題上都是為選戰著想，侯譏諷蘇，新北市向中央反映許多事情還沒有做，「是不是要幫我們爭取一下？」像是樹林的鐵路地下化或三環三線。

虧蘇 「是不是幫我們多爭取一下」

另一方面，國民黨籍新北市議長蔣根煌隨蘇貞昌前往桃園勘查，媒體認為是要讓蔣在選戰中起關鍵作用。侯友宜則認為，都是為了市民未來的幸福打拚，只要是好的議題都可以一起來做，「中央用這個方式，其實都是為了他們的選舉」，也希望大家不要分黨派替市民做事。

新北市長朱立倫回應，近年新北污水下水道接管五十多萬戶，目前污水接管率高達八十五％以上，絕對不會污染其他縣市，不會污染桃園，而蘇貞昌擔任台北縣長時，接管率只有個位數。朱還說，到目前為止，蘇貞昌不是在回顧過往，就是陷入口水戰，他感到遺憾。