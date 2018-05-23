A7合宜宅污水問題》諷朱擺爛 蘇：當市長不能卸責

2018-05-23

〔記者何玉華／新北報導〕機場捷運A7站四千八百戶合宜住宅污水排放污染新莊水源地，民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近居中牽線，問題獲得圓滿解決。蘇昨在臉書指，A7站合宜住宅從規劃興建時就問題連連，後來爆發收賄弊案、污水問題，嚴重困擾市民生活。他強調，擔任市長，遇到問題，不是推卸責任，更不能因為困難，擺爛來迴避問題。

蘇貞昌廿日與新北市議長蔣根煌、桃園市長鄭文燦一同會勘機場捷運A7站合宜住宅污水排放問題，營建署允諾補助經費設置專管解決，蘇貞昌說「朱立倫不肯打的電話我來打」，用不到一個月的時間就解決，暗指朱立倫擺爛。

「朱立倫不肯打的電話我來打」

民進黨籍的新北市議會副議長陳文治批，新北市長朱立倫是林口合宜宅問題的始作俑者，二○○九年，朱擔任行政院副院長，國民黨為了貪功求快，規劃時沒有考量污水處理，等到二○一六年三月住戶將入住，才發現社區沒有污水處理廠，朱難逃監督不周之責；後續還發生當時的營建署長葉世文涉貪被判刑。

陳文治說，朱立倫監督不周的惡果，由新北市承受，朱當了新北市長也不積極解決；更何況擔任副手七年多的侯友宜，從未到過現場了解、一句話都沒有講過，現在問題解決了，不說「感謝」，反酸選舉到了馬上做，相當不厚道。