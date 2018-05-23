陳菊：盼年輕世代承擔台灣

2018-05-23

〔記者邱燕玲、楊淳卉／台北報導〕總統府秘書長陳菊昨到立法院參加「一○七年高雄鳳荔季，想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，會後被媒體問到是否可能參選台北市長？陳菊直說：「怎麼可能！我不會參選。」

陳菊指出，選台北市長的臆測沒意義，她離開高雄市長任期未完，是得到高雄市民認可才到台北來，「若要當市長我繼續在高雄就好了」，選北市長「這不可能！」很多人對她的熱情愛護她很感謝，但她不會參選。

酸呂 「沒什麼能讓我再受傷」

前副總統呂秀蓮日前指出，若陳菊出來選，她將發表一篇文章，陳菊會終身受傷。陳菊昨表示，呂和她一起坐牢五年，大家共同患難，這四十八年來她從政透明簡單，都可公開接受檢驗，「我都能承受唯一死刑的軍法審判了，沒有什麼能讓我再受傷」。

陳菊強調，她現在的人生角色是希望年輕世代承擔台灣，她則輔佐總統完成改革理想。媒體追問「若選對會徵召你？」陳菊強調，「不會有這樣的情形」、「我從頭到尾都非常清楚」。

選對會今徵詢姚、呂 下週定案

民進黨選對會今將徵詢黨內表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮，討論人選產生機制；選對會召集人陳明文表示，人選預計下週三（卅日）定案，同日召開中執會討論提名案，經中執會通過後，即完成提名程序。由於被視為「強棒」的陳菊和行政院長賴清德沒有意願參選，外界預期，最後黨徵召姚文智的機會高。