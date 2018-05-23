黃偉哲隱憂 泛綠許忠信恐參戰

2018-05-23

〔記者邱灝唐、楊金城／台南報導〕國民黨台南市長初選結果由前立委高思博勝出。民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲表示，擔心高思博的實力和高父高育仁的財力，更擔心高的姊夫、新北市長朱立倫的政經實力；高思博則指黃在說「幹話」，現在民進黨全面執政，「一家人的力量怎麼跟國家力量相比？」

黃偉哲說，二○○八年高思博參選立委時，台南曾發生金錢滿天飛的情形，希望這次高好好撙節，他祝賀高贏得初選，也期待這次大選會是一場君子之爭。

對此，高思博直指是「無聊的幹話」。高表示，現在民進黨全面執政，黃偉哲最大的支持者是行政院長賴清德，「一家人的力量怎麼跟國家力量相比？」希望黃能像個男子漢、一對一，不要亂扯家人，否則就不是「君子之爭」。

至於黃偉哲提到二○○八年的立委選戰「金錢滿天飛」，高思博則反嗆，歡迎雙方比較初選經費，特別是黃「被迫公開」的數字，而且黃的初選看板有三五○面，他只有八十四面，電視廣告黃更是他的三倍，所以需要節制的應該是「黃委員」。

此外，同屬泛綠陣營的前台聯立委許忠信，昨表示將於本週六在台南召開記者會宣布是否參選；並傳出週日由「重量級」政治人物陪同許忠信於台北召開參選記者會，台南市長選舉泛綠面臨分裂。

週六宣布參選否 許忠信：機率很大

許忠信昨天受訪表示，是否以無黨籍的身分參選台南市長，目前「仍在徵詢意見」，但「參選機率很大」。

許忠信昨天也首度透露，其實民進黨選對會曾於三月底及四月初，兩度徵詢他整合的可能性，開出入閣或是當副市長等條件，都被他一口回絕，因為他參選是為了幫台南招商、促銷農產品，並非上述兩種職務可達成。他強調不可能被民進黨勸退或整合，至於選對會是由何人出面跟他洽談？許說不方便透露，但二次接洽的都是同一人。

許忠信說，他曾親自向前總統陳水扁、總統蔡英文談過參選一事，對方皆表尊重；至於前總統李登輝則透過其女兒李安妮轉告，只是尚未獲得回應。

條件交換？黃：不可能私相授受

而民進黨是否有出手整合許忠信？民進黨台南市黨部主委顏純左昨天說了三次「沒有」。

黃偉哲回應，他沒有聽過黨中央在整合許忠信，但市府任何職位絕不能私相授受，他們不應也不會陷許於不義，應該是兄弟登山各自努力，而且競選的過程中絕對不能互相攻擊，這個是支持者所無法容忍的。