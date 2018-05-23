國民黨台南市初選》高思博出線 整合陳子敬還要喬

2018-05-23

〔記者施曉光、吳俊鋒、邱灝唐／綜合報導〕國民黨昨日宣布台南市長初選民調結果，確定由前立委高思博出線，另一位對手前台南大學校長黃秀霜則大方坦承失敗，會盡黨員的責任一同「推倒綠色執政的高牆」；國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚隨即拜訪無黨籍的市長參選人陳子敬，整合在野力量拚翻盤。

陳子敬會前喊出，希望國民黨不要「以大吃小」；謝龍介則說，如果有必要且高思博也同意，不排除由高及陳再比一次民調。高思博則回應，最重要的是機制要先談好，要經黨內通過並簽書面，如果可以團結所有力量，「我當然ＯＫ」。

不排除兩人再比一次民調

謝龍介與陳子敬會談約莫半小時；謝於會後轉述，陳比過往更有信心，但也發現在野需要整合才有機會勝選，所以請陳再與其團隊討論具體整合方案，之後雙方再來談。

對於高思博從初選中勝出，陳子敬回應「平常心面對」，無論藍綠由誰出馬，他的參選初衷都不變。陳子敬呼籲國民黨若是想整合，必須拿出善意與誠信，跳脫黨派、凝聚各方資源與力量，否則再度淪為藍綠之爭，只會讓人民厭惡。

高昨晚回應，先前的確有提過二階段民調的可能，只是陳子敬不傾向此方法，認為會像民進黨初選一樣破壞團結，但他在參加黨內初選前與黃秀霜都向中央黨部表示，一切尊重黨的安排，所以要用何種機制整合，還得請黨部努力協商。

高思博表示，台南已將民進黨執政視為習慣，無法想像非民進黨執政的台南會是甚麼樣子，民進黨市長提名人黃偉哲無法帶給台南翻轉的機會，因此最重要的是讓大家知道，新的藍軍會帶給台南翻轉的力量。

高思博說，未來選舉不管民進黨招數如何，他都會保持十二萬分戰戰兢兢的心情來面對，他相信台南市民有智慧走出民進黨治理二十年的惡政，讓台南市真正成為名副其實的「六都」之一。

國民黨組發會主委李哲華表示，根據高、黃協調結果，初選民調數字不對外公布，台南市黨部昨召開提名審核委員會通過並建請黨中央今日正式通過提名高思博。