背42公斤重裝跳傘 秦良丰「五點著陸」保命

2018-05-23

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕航特部上兵秦良丰五月十七日在台中清泉崗基地參加「反空機降跳傘操演」時，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足墜地負傷。對此，空降訓練中心指揮官方裕原昨表示，由於秦良丰屬六○迫砲手，身上裝備共四十二公斤，不如其他傘兵靈活，但秦第一時間仍很用力地做相關動作，事故確切原因，盼待秦可言語時進一步釐清。

航特部昨邀媒體赴屏東潮州空降場、大武營空降訓練中心參訪基本傘訓空跳、訓練流程，安排十九名官兵搭乘C-130運輸機，自一千二百五十呎（約三百八十一公尺）高空一躍而出，使用MC-1傘具順利落地，另也安排媒體參訪保傘作業。航特部政戰主任武立文強調，此舉是期盼在傘安事件發生後，展現傘兵嚴格訓練，並確保傘兵後續訓練安全無虞。

武立文表示，此起傘安意外仍屬「複合性因素」，除有主傘吃風不足外，相關單位仍在探討其他事故成因，更希望秦良丰復元後能口述事發經過。

方裕原表示，秦良丰身上背的「GP」通用裝備包重約十九公斤、主傘及副傘約十九公斤、個人裝備四公斤，全身裝備共四十二公斤，不如其他傘兵靈活。根據現有照片、影片判斷，秦良丰開主傘時，發生傘繩纏繞在腳的狀況，導致主傘無法順利張開成為正圓，但秦很用力地在空中排除狀況，並在第十五秒時拉開副傘，卻也受主傘干擾無法完全張開。不過，秦在著陸時，有實施「五點著陸」動作，減緩了一些衝力。

MC-1傘具拆檢摺回 暫停帶包跳傘

由於漢光演習在即，方裕原表示，將用於漢光演習的MC-1傘具，將全數由軍備局二○九廠傘製所拆開檢查、摺回，傘兵近期也暫停攜帶「GP」通用裝備包跳傘。