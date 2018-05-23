中國攻「薪」計 誘台師冒風險

2018-05-23

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕中國東莞職業技術學院專業教育團隊，涉及假藉交流會之名而來我國搶招人才，實踐大學校長陳振貴受訪時提醒，中國學校進入台灣招人，除了有違法疑慮外，更凸顯我國面臨高教人才被磁吸或被融合的高度風險。

對於東莞職業技術學院開出年薪卅六萬人民幣（約新台幣一百六十九萬元）要徵正教授，私校校長分析，台灣面臨少子化及私校退場，有失業教師及流浪博士等人才恐遭磁吸，政府應適當管控。

陳振貴表示，中國東莞職業技術學院成立於二○○九年，中國政府公布對台卅一項措施，該校以交流會之名來我國攬才，正是對台工作項目之一，對象不會只限技職校院，也包括一般大學。

東莞學院違法來台徵才 餐敘魚目混珠

不過，陳振貴提醒說，雖然乍看中方提出的薪水比較高，又有配房、來回機票或保險等優惠措施，但徵才簽約卻有期限，通常一簽只有三年，亦即剛開始給予足夠的誘因，之後卻未必一直都這麼優惠，這也是可能會遇到的風險之一。

陳振貴表示，中國學校若來台招聘人才，則其來台目的應不會獲得移民署准許，因此東莞學院恐怕未申請此項攬才活動，而只以餐敘交流名義魚目混珠；類似的來台攬才活動，過去曾接觸過，但不常見，通常中方都是透過熟人私下安排。

失業教師恐遭磁吸 政府應適當管控

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博說，若中國攬才情況越來越多，台灣官方無法解決，再加上未來少子化有私校退場，一個推力、一個拉力，失業教師就有可能被磁吸，但台灣人才國際交流，不能故步自封，當本土無法提供教師留下的理由，加以高教市場縮小，流浪博士、流浪教師增多情況下，這些「糖蟻政策」、「引鳳築巢」等就可能奏效；政府恐須適度規範，告訴國人赴中的潛在風險。

龍華科技大學校長葛自祥說，東莞提到正教授年薪卅六萬人民幣，雖比台灣正教授年薪多，但對教師而言，聘期穩定度、績效要求，才是赴中與否的主要考量，除非在台已退休，或學校因少子化有經營危機的人，否則上述薪資誘因尚不足夠。