2警殉職後 交部擬修法 國道待援強制穿反光背心

2018-05-22

〔記者陳宜加、萬于甄／綜合報導〕國道頻傳二次事故，造成大量死傷，上月更有兩名警員殉職，安全問題引發社會關注。交通部昨預告修法，將強制車輛駕駛或下車處理事故的人員，穿著反光背心以提醒後方來車，降低二次事故風險；新車也將強制要求加裝反光背心，否則不得領牌。

新車納標配 否則不准領牌

高速公路近三年發生一百三十二件二次事故，造成四十二人死亡、一百二十六人受傷。上月更有兩名國道警察取締違規車輛，卻遭大貨車高速衝撞而不幸殉職，國道安全再引關注。

立委去年強調，民調有逾九十五％認為穿反光背心更安心、逾九成認為車輛應加裝反光配備；而歐盟已有十五國訂定有關反光背心的規定，因此要求交通部修法規範。交通部長賀陳旦也承諾朝此努力。

交通部昨預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」、「道路交通安全規則」草案，汽車或大型重機因故障或緊急情況而無法行駛，待援期間駕駛或指定處理人員應穿著符合國家標準高可見度服裝。

修正草案也納入新車檢驗規定，一○九年元旦起，汽車申請牌照檢驗時應包含反光設備、反光背心等，否則不准領牌；交通部另也配套輔導國內車廠，當車輛回廠維修保養，需宣導加裝反光背心。

暫不納罰則 最快7月上路

交通部路政司科長趙晉緯說，參考歐盟規定，修法將建議採用國家標準CNS15909第二級以上的反光背心，據經濟部標檢局意見，反光背心易取得，價位也不高，約在七百至一千元間，不致擾民；修法暫不加入罰則，主要提醒用路人保護自己，草案預告期六十天，若順利、最快七月上路。

常走國道的楊小姐認為，穿反光背心一定有助避免被撞；但也有駕駛認為「治標不治本」，若遇疲勞駕駛或酒駕，能見度仍低，且國道車速快，看到人穿反光背心恐來不及煞車，一段距離外放反光三角錐更有警示效果。

國道四隊新市分隊員警則呼籲，逝世同仁雖執勤時有穿反光背心，但事故主因是貨車司機疲勞駕駛且感冒，精神不濟才撞上；行車安全仍要仰賴用路人多小心注意。