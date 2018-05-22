索國 諾魯挺台參與世衛 總統感謝

2018-05-22

〔記者蘇永耀、特派記者呂伊萱／綜合報導〕去年十一月上任的索羅門群島總理何瑞朗，首次以總理身分訪問台灣。蔡英文總統昨指出，索羅門群島的衛生部長會在世衛大會（WHA）擔任辯論代表給台灣最大的支持，她要向索羅門群島表達台灣人民的感謝。

總統也強調，台灣有能力也有意願參與國際健康的事務，台灣人民不應該被排除在世界的防疫網之外，「世界需要台灣，台灣也需要世界」。

總統昨除以盛大軍禮歡迎何瑞朗，並以國宴款待訪問團一行。

何瑞朗表示，索羅門會繼續堅定支持台灣參與WHA，以及醫療衛生、消除貧困、教育合作、打擊貪污及氣候變遷等領域的國際組織與活動，協助提升台灣在國際社會的能見度。

另一個南太友邦諾魯總統瓦卡在出席第八屆「日本─太平洋島國領袖峰會」後，來台過境轉機返國。蔡總統會晤瓦卡時，也感謝諾魯國會通過「支持台灣有意義參與聯合國體系」的決議案，並期盼瓦卡繼續為台灣參與世衛仗義執言，促進全球防疫合作。

瓦卡強調，諾魯與台灣關係穩固，未來會盡力為台灣在國際社會發聲。

另一邦交國馬紹爾的衛生部長Kalani Kaneko，二十日於瑞士日內瓦參加我外交部舉辦的歡迎酒會時也強調，世衛組織（WHO）應為「所有國家」、而非「少數國家」存在；他真切地相信不只台灣需要WHO，WHO也需要台灣。

外交部在WHA召開前一晚，於日內瓦舉辦酒會，我所有友邦均派代表出席，多個理念相近國家亦派人與會表達支持。衛福部長陳時中致詞時感謝國際友人幫台灣發出不平之聲，WHO持續排除台灣，是一個不義的事實，也與WHO本身主張的精神背道而馳。