林靜儀戴「台灣」別針世衛旁聽 遭中方干擾

2018-05-22

〔特派記者呂伊萱、記者楊綿傑／綜合報導〕第七十一屆世界衛生大會（WHA）廿一日於瑞士日內瓦揭幕，台灣立委、民團代表等人持旁聽證進入大會。途中發生插曲，民進黨立委林靜儀因佩戴別針上有台灣字樣，一度遭到一名中國人士干擾，所幸最後和平落幕。

民進黨立委林靜儀、邱泰源、吳焜裕、國民黨立委陳宜民、時代力量立委高潞．以用、世衛宣達團長蔡明憲、駐瑞士代表谷瑞生與監委張武修等人持旁聽證進入WHA旁聽。

外交部與衛福部今年為台灣參與WHA推案，設計了一系列「人人健康（Health for all）、台灣能幫（Taiwan can help）」的主視覺，相關物件包括徽章、貼紙與書籤；台灣人士多將徽章佩戴身上。

台灣一行人安檢後，一名操中國口音的人士走上前，指著林靜儀身上的徽章說，「我認為這不太合適」。在旁的警衛則告知此人，林靜儀等人持有效證件入場，且去年就有此安排，對中國人士的抗議行為略感不耐。我駐瑞士代表谷瑞生也向中國人士說理，插曲和平落幕。

林靜儀對此表示，中國人連徽章都有意見，「也太玻璃心了」。

此外，我國媒體今年仍無法採訪WHA，台灣新聞記者協會已致函世衛組織（WHO），也獲得國際記者聯盟聲援，抗議世衛違反聯合國人權宣言；台灣記協並要求有關單位就「聯合國日內瓦辦公室（UNOG）的規定及『一中』承諾，是否優位於對於人權的承諾」做出回應。