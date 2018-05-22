梅健華：美持續助台 參與國際組織

2018-05-22

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國打壓台灣國際參與，包括阻撓台灣參與世衛大會。美國在台協會（AIT）處長梅健華昨日重申，美國支持台灣有意義參與國際組織，包括世衛大會；他也強調，促進美台合作並非零和遊戲，加強美台關係不會犧牲任何其他人的利益。

促進美台關係並非零和遊戲

歷經多年，AIT新館將於六月十二日落成。梅健華召開記者會表示，未來AIT搬到內湖新館後，美國將持續增加與台灣的合作。

被問到中國近年升高打壓台灣國際參與的看法，包括台灣今年再度未能獲邀參與世衛大會（WHA），梅健華說，美國對中國阻撓台灣獲邀參加WHA感到失望，美國將持續呼籲WHO發給台灣參加WHA邀請函；在能力所及範圍內，美國將持續幫助台灣參與國際組織活動，特別在衛生等領域。

媒體詢及，中國對於美國提升對台支持感到不滿，美國是否會利用台灣，在經濟、軍事方面取得中國的配合。梅健華回應說，美國促成美台合作關係的努力並非「零和遊戲」，加強美台關係不會犧牲任何其他人的利益；美國與台灣在許多議題上合作，也不會影響其他任何人的利益。

媒體問到，美國陸戰隊是否將進駐負責AIT新館維安；梅健華表示，AIT目前在信義路的辦事處，是由一群美國人員與台灣當地的維安人員負責維安，這樣的維安措施未來在內湖新館也將持續下去。

梅健華笑說，台灣是世界上數一數二安全的地方，但若要見識什麼是真正安全，他邀請大家將來到AIT內湖新館參觀。