貿易戰停火 美鷹鴿異見交火

2018-05-22

萊席爾︰中國須承諾改革不公平貿易

努勤︰快速協議降低逆差

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「華爾街日報」報導，在美中第二輪貿易談判結束後，美國官員對於如何施壓中國解決貿易失衡，出現口徑不一致情況。以財長努勤為首的「鴿派」，希望與中國快速達成協議，達到降低貿易赤字的目標；但以貿易代表萊席爾為首的「鷹派」，則主張中國得對強迫外企技術移轉及網路間諜等根本問題提出改革承諾才行。

努勤表示，上週六敲定的美中貿易協定，是為解決貿易失衡所建立架構，在執行這個架構之際，同意暫時擱置關稅；他說，中國承諾解決貿易逆差問題，是美中更大協議的一環，若中國未能遵守承諾，川普總統可對中國進口產品加徵關稅。

中國進口美農產品 今年將增35～40％

努勤指出，今年中國將向美國增加卅五％到四十％的農產品進口，未來三至五年將加倍進口美國的能源，總值達五到六百億美元；商務部長羅斯未來幾週將前往中國，討論中國採購美國產品的細節。

但萊席爾認為，對美國而言更重要的是，要求中國解決強迫技術轉移及網路間諜等問題，美國政府仍可訴諸關稅、投資和出口限制等工具，除非中國對不公平貿易行為進行真正結構性改革，沒有什麼比美國就業機會來得重要。

聯邦參議院民主黨籍議員舒默批評，川普只要求中國承諾買更多產品，這顯然是個錯誤；「如果習近平在智財權、網路間諜等問題上不採取強力行動，美企就不能自由在中國銷售產品，美國在這場談判中就輸了。」

加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚也說，很難想像兩國要如何削減貿易逆差二千億美元，即使中國擴大從美國進口能源、原物料和飛機，貿易逆差可能只會減少一千億美元；中國必須大幅減少對美國出口，及對供應鏈進行巨幅重組才辦得到。

前美國貿易代表署談判代表強森（C. Donald Johnson）分析，美國官員口徑不一致情況，無助於闡述美國的立場，但劉鶴卻把中方立場表達得很清楚；這可能是川普經濟幕僚的鷹派和鴿派間分歧尚難解決。