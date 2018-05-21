國際期刊刊登新研究 威而鋼加流感疫苗 有助抗癌

2018-05-21

〔編譯孫宇青、記者吳欣恬／綜合報導〕加拿大渥太華大學的研究團隊發現，將威而鋼（Viagra）、犀利士（Cialis）等治療男性勃起功能障礙的藥物，結合去活化流行性感冒疫苗「Agriflu」後，施予肺癌老鼠身上，其體內癌細胞的擴散程度可降低九成。這項研究成果已刊登於國際期刊《腫瘤免疫學》（OncoImmunology），團隊也正如火如荼地進行全球首起臨床實驗。

可有效阻止癌細胞擴散

每日科學（ScienceDaily）網站報導，渥太華大學附屬醫院的腫瘤外科醫師兼癌症中心主任奧爾（Rebecca Auer）指出，癌症外科手術雖可移除實質腫瘤，但也會影響免疫系統的防禦功能。手術後人體會產生具有抑制免疫反應的「骨髓源性抑制細胞群MDSCs」，導致體內「自然殺手細胞」（Natural Killer Cells）無法消滅轉移性的癌症細胞。

目前仍在進行臨床實驗

奧爾團隊進行實驗後指出，接種肺癌細胞的實驗室老鼠，體內轉移性癌細胞數量為三十七；外科手術後，由於「骨髓源性抑制細胞」增生，癌細胞數量升至一二九。團隊接著施予威而鋼或犀利士，發現肺癌鼠的癌細胞降至二十四；若再加入流感疫苗「Agriflu」，癌細胞數量更降至十一，擴散程度較術後初期降約九成。

奧爾團隊目前正進行該研究的全球首次臨床實驗，但奧爾也強調，癌症患者不應任意使用壯陽藥物和流感疫苗來「自我治療」，用藥仍須諮詢腫瘤醫師。

醫師籲用藥仍須先諮詢

馬偕醫院婦產部婦科癌症學科主任張志隆過去也作過動物實驗，研究威而鋼可讓保護癌細胞的不成熟骨髓衍生細胞變少、並提升免疫細胞數量而可望治癌。他指出，類似研究很多，但離臨床應用還有很大距離。

威而鋼是治心血管疾病的藥，跟血管擴張有關，因此可增強免疫反應，免疫細胞和癌細胞擴散有間接關係，運轉機制有其道理，但也有其他影響，臨床用藥須兼顧多層面，不會這麼簡單；他呼籲民眾，背後機轉還待研究，千萬不要看到類似研究就直接拿來治療癌症。