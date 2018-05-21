美中貿易意外停火 台股挑戰11000點

2018-05-21

美中都清楚 關稅戰開打將兩敗俱傷

〔記者卓怡君／台北報導〕干擾國際股市多時的美中貿易戰出現逆轉，法人分析，美中貿易戰意外停火，但細節尚未出爐，未來針對智慧財產權、市場准入，甚至中國製造二○二五等關鍵議題，雙方還有得吵；但對台股或其他亞股，絕對是正向力量，可助台股今日挑戰一萬一千點大關，但需慎防追高風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，這代表美中雙方都清楚，若六月關稅戰真開打，對彼此都是傷害；也凸顯不管是美國祭出三○一條款，或是中國回嗆同規模反擊，都只是假議題；這對股市絕對是「正向力量」。

法人：正向力量 仍需慎防追高風險

他認為，台股隨著第一季財報及四月營收陸續公布，績優產業與公司股價已呈現正面反應，若美中貿易戰停火後，外資回補力道轉強，台股走勢將再度增溫，但還是要小心追高風險。

廖哲宏指出，不管美股或台股，短期間漲幅已大，美中貿易戰暫喊停，雖有利於台股整體指數上攻，但還是要看個股表現；時序進入電子產業備貨旺季，預期整體科技業營收動能將逐漸往上，短期供需緊俏的零組件仍未看到紓解，相關產業仍值得持續關注，預期「上肥下瘦」情況將延續到下半年。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，中美貿易談判結果出爐，台股震盪整理後應有走高機會，短期可以中性偏多看待；在類股表現方面，漲價題材趨勢未變，還是市場多頭留意關鍵點，除了被動元件、矽晶圓持續強勢，原物料也值得留意。

他認為，那斯達克指數距離今年三月歷史高點僅差不到四％，若美中貿易戰停火後推升美股再創新高，台股在外資回補力道下，整體表現就不會太差，挑戰一萬一千點關卡應該只是早晚問題。