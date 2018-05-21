司法話題》判決書充斥○○○ 成無字天書

2018-05-21

〔記者楊國文／台北報導〕「個人資料保護法」二○一二年修正上路後，法院判決書就以「○」字來塗銷個資，但過多的塗銷，卻讓原本就艱澀難懂的判決書更加令人「霧煞煞」，例如高等法院曾有一份民事判決書，凡是數字部分幾乎都塗銷掉，結果一份廿三頁判決書中竟有五○九個塗銷處，連判決主文的賠償金額也遭殃，尤其是詳述合議庭判決心證的第十九頁，單頁有多達四十個塗銷處，有如天書，讓法界人士也驚嘆：「誰看得懂？」

民事23頁判決書 曾見509個塗銷處

據悉，該份判決是關於某民眾認為房子坪數不足，向建商訴請民事賠償的案件，當時多位法界人士都認為，高院改判民眾勝訴，案件與公益有關，民眾有知的權利，對整份判決充斥「○」字感到不可思議；對此，高院則僅以作業疏失帶過。

不過，除了用字艱澀、劃滿「○」字的判決書挨批，過度白話的判決書也曾惹議，例如台北地院法官詹駿鴻前年曾在判決書上引用流行語，寫下「本案事證太多，兩造其餘主張與攻擊防禦方法，經『窮盡洪荒之力』審酌，尚無法改變上述認定，乃不一一審酌」等字句，引起法界一陣討論。

有法律人認為，這份判決書寫得有趣，也讓人感受到推動「判決書白話文運動」是好事；但也有人質疑，這種寫法太過誇張，判決書還是應將審酌內容具體列出，而非以不正式的方式帶過。