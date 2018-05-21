司法話題》判決書如天書 白話文系統上線

2018-05-21

司院力推判決書通俗化 讓民眾看得懂

〔記者吳政峰／台北報導〕司法判決書用詞艱澀，不僅當事人讀完摸不著頭緒，有時連法律人也看不懂，被轟與社會脫節。為挽救民眾對司法的信賴，司法院自去年司改國是會議後，全力推行判決書通俗化，日前已完成白話文系統，只要系統識別到法官打字又出現「天書」，就會自動變成藍底白字，並顯示更白話的替代語詞，讓法官用字遣詞更貼近社會。

過去訴訟當事人收到判決書，往往會因艱澀難懂的法律用語及文言文式的文句而不知法官到底在寫什麼，例如「矧」字（讀音：沈；「況且」的意思），高等法院近五年來就有四七九份判決書使用，但這個字別說民眾看不懂，甚至也有高院法官直言：「我既不會唸，也不知意思！」

列出二九三個天書字詞

為讓法律與社會接軌，律師楊貴智等人於二○一四年發起「法律白話文運動」，光是臉書就有六萬餘人按讚，也促成去年司改國是會議決議成立「裁判書簡化暨通俗化推動委員會」，該委員會由司法院副院長蔡烱燉領軍，與司法院各廳長、各級法院代表、學者及資深記者組成，至今年三月五日共開了七次會議，整理出「矧」、「以實其說」、「失所附麗」等艱澀用語，及「尚非難謂無」等多重否定用法，一共列出二九三個字詞。

司法院資訊處上月特別增修「裁判書編輯系統」功能，只要法官繕打判決書時出現上述二九三個字詞，就會以藍底白字警示，並提供白話詞彙建議；至於尚在司法官學院受訓的學員，司法院則採課程教育，訂廿二日由民事廳與刑事廳長擔任首場裁判書通俗化課程講師。

此外，司法院也通令，日後候補與試署法官送交裁判書審查時，書類審查委員會不得以書類體裁為白話文為由扣分，盼鼓勵年輕法官勇於挑戰現況。

可識別顯示更白話語詞

司法院坦言，推行白話文確有障礙，一方面是資深法官寫了數十年判決書，要改「很困難」，另一方面也有法官認為判決書應嚴謹，過度白話恐失精準，因此不應硬性規定判決書體例，避免陷入干涉司法的爭議。

致力推動判決書白話文的楊貴智則指出，雖然各機關公文都有白話文趨勢，但因寫裁判書時，常會引用過往判決，因循守舊，才使得改變牛步，建議司法院提供給法官「例稿」可全面白話，讓民眾看得懂判決書，重拾民眾對司法的信賴。