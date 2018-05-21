學者︰台灣池魚之殃風險仍在

2018-05-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於美中貿易談判傳出停戰，學者認為，短期對台影響不大，但得留意美中目前只就「目標」達成共識，具體如何執行、細節也是付之闕如；假如美中持續以此種脫離商業常規方式，以求達成各自最大利益來解決貿易糾紛，長期來看，台灣等周遭國家還是難躲過「池魚之殃」風險。

元大寶華綜經院策略分析師顏承暉表示，美中貿易戰發展至今仍符合預期，因年底美國即將期中選舉，可預期美國總統川普會希望在此之前，取得貿易進展，既然中國已釋出善意退讓，在符合可達「減少中國對美貿易逆差」及「保護智慧財產權」的原則性目的下，貿易戰當然可暫時不打。

他分析，雙方雖有原則性共識，但目前沒看到具體作法。舉例來說，美中貿易逆差如何解決、何時解決？在智財權方面，中國即使承諾以自身法律保護，但是否真能符合美方期待？因此只能解讀為雙方是避免六月發生的關稅戰，貿易冷戰並未結束，後續中方做法若不符美國預期，衝突仍可能再升高。

顏承暉認為，短期美中貿易戰仍停留在「口舌之爭」階段，對台影響不大，但長期來看，將持續對台灣經濟產生傷害。他指出，中國要縮減對美貿易逆差，若不以市場手段達成，而是直接增加對美進口，將原本向台廠採購的半導體零組件，改為向美國購買，對台商投資佈局就一定會造成影響；他建議，台灣應堅守自己的規則，持續擁護多邊經濟架構，學習日本做法，這比起急躁選邊站，會是更好選項。

中國轉向美採購半導體 衝擊台廠

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，這只是美中貿易戰初步緩和，不代表貿易戰已終結；從過去經驗來看，不管是川普或中方講話都並非如此有信用。

孫明德分析，美中貿易戰目前對台商影響還不大，隨達成共識「停火」消息一出，預估短期對美、中、台股市都是利多；但長期來看，對台灣影響仍不明朗，雙方對於如何解決貿易逆差、智慧財產權保護等問題，都還沒提出具體細節。若中國主要是以擴大對美國採購來解決逆差問題，對台灣就不是壞事；但若是改變對台、日、韓等國的進口策略來因應擴大對美國進口，那就得小心。