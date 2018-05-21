智財權不解決 美中還有得吵

2018-05-21

美希望公平打開中國市場准入大門

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中第二輪貿易談判落幕，雙方雖敲定聯合聲明，強調中國將購買更多美國商品和服務，來大幅降低美中貿易逆差，但對於美國最關切的智慧財產權保護、市場准入及強迫美企移轉技術等關鍵問題，缺乏具體內容和執行方式，在接下來的談判中，勢必將成為美中討價還價的焦點。

美國負責東亞太平洋事務的代理助卿董雲裳日前在日本參加會議時指出，美國真正看重的不是中國的採購大單，而是希望能公平的打開中國市場准入大門。

她表示：「中國多年來一直說要解決這些問題，並一再做出同樣、但從不兌現的承諾，或許商品採購會使雙方的關係恢復一些平衡；但我們真正想要做到的是，透過這些採購，努力撬開中國市場准入的大門。」

美國總統川普上週四接見率團訪美的中國副總理劉鶴時，就強調美中應在能源、製造業領域加強貿易和投資合作，擴大農產品貿易和市場准入，加強智財權保護的合作，為兩國民眾帶來更多實際利益。

白宮強調，美國的目標明確，就是與中國發展公平貿易關係，除了削減貿易赤字，美國更要中國開放市場、保護智財權，停止強迫技術轉移的作法。

觀察家認為，歷任美國政府曾與中國發生過貿易摩擦並進行談判，但中國多次透過採購清單短暫平衡貿易關係，進而阻止美國希望貿易公平往來的要求；這次中國若想採取過去策略，對於志在徹底扭轉美中不公平貿易的川普政府來說，中國採購大單的吸引力，恐怕沒有他們想像的那麼大。