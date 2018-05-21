加徵關稅喊停 美中貿易戰休兵

2018-05-21

中承諾擴大採購以縮小對美順差 但無具體數字

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國華府舉行的美中第二輪貿易談判上週六落幕，雙方發表聯合聲明指出，中國購買更多美國商品和服務，來大幅降低美中貿易逆差，但並未提到具體數字及時間表，遭各界批評為「內容空洞」、「難以執行」。中國官媒搶先公布快訊，稱這是一項雙贏的選擇，並宣告貿易戰已經停止；但美方卻顯得格外冷靜。

聲明指出，雙方同意將採取有效措施實質減少美中貿易逆差，為滿足中國不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務，這也有助於美國經濟增長和就業；但聲明並未提及具體數字。美國先前要求削減兩國貿易逆差二千億美元。

二輪談判聯合聲明 被批內容空洞

根據聲明，雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將組團赴中國討論具體事項，並對同意擴大製造業產品和服務貿易進行討論，將就創造有利條件增加上述的貿易達成共識。

但在美國最關切的智財權保護問題，聲明只提及，雙方高度重視智財權保護，同意加強合作，中國將推動包括「專利法」在內相關法律修訂工作。但分析師指出，這種說法並無新意，中國先前已多次做過類似承諾。

中國最關切的美國擬對中國進口產品加徵關稅問題，聲明是隻字未提；另中國希望美國解除對中興通訊制裁的要求，聲明也全無提及。英國「金融時報」知情人士透露，在美國總統川普指示對中興通訊違規裁罰案網開一面，引發兩黨國會議員反彈後，川普團隊談判空間已被縮小。

中國代表團團長、中國副總理劉鶴表示，此次談判最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並且停止互相加徵關稅，雙方同意採取措施實質性減少貿易逆差，是一項雙贏的選擇。但劉鶴也說，中國市場具有高度競爭性，如果想在中國市場獲得更大市占率，出口國必須提高自己產品和服務的競爭力，讓中國人民購買。

談降稅議題 美商務部長將再赴中

新華社等中國官媒競相以快訊宣稱「中美貿易戰停止」，但內容僅說是參加經貿磋商的有關人士透露，此次磋商「是積極的、建設性的、富有成果的」，並未有任何談判細節。

針對劉鶴稍早宣布，中美貿易磋商雙方達成共識，不打貿易戰，停止互相加徵關稅；美國財政部長努勤稍晚證實，美已同意停止互相加徵關稅，雙方並就大幅削減美中的貿易逆差達成協議；努勤還說，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）很快就會前往中國，因中國承諾「在許多東西上」降低關稅。