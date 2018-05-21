冷眼集》超越昨日的小英

2018-05-21

記者鄒景雯／特稿

五二○過了，今天起，又是新一階段的開始。對於蔡英文總統來說，這個時刻應該心裡有數，過去的這一年，政府重大施政做對了什麼、做錯了什麼？正確的關鍵何在？錯誤又是如何造成的？如果全部通透了解，那麼未來的這一年就有自我超越的機會。

為什麼要強調超越自我的重要性？很簡單，因為國民黨八年任期終了，多數公民不滿意他們的表現，才有民進黨二次上台的機會，蔡總統做為民進黨的代表，暫時並沒有對手可以競爭，既然只剩下自己，因此自然要與自己競爭。

這樣的情況，在陳水扁時代、馬英九時代，是一樣的。在任期內，這些民選領袖如果無法超越自己的侷限，必然就會成為政黨輪替的作手；倘若下台後，仍然不自知，不趕緊閉門反省，還會淪為競爭政黨的救援投手，例如過去的「扁維拉」，以及現在的「馬維拉」，都讓人不忍卒睹。蔡總統不是個猖狂的人，絕對能看在眼裡，並以前者為鑑。

過去一年，蔡總統做過一次重要修正，就是在去年九月間更換閣揆，由賴清德取代林全，並進行小幅內閣調整。基本上，台灣實施總統直選之後，每一任的想法大致雷同：江山是我打下來的，我說了算；因此，憲法上的分工，純供參考，不論是林揆或是賴揆，都是「執行長」，執行的時候才有權力授予，決策則是總統在做拍板。甚至圈內多知，林全與蔡總統有革命情誼，敢於「據理力爭」，賴清德反而比較重視政治倫理。故而，以誰有權、誰負責為標準，每逢就職週年，外界就要給總統打分數，是有其道理的。

以過去一年的強化團隊陣容而言，包括國發會、金管會，乃至最近的教育部，可以發現，一個組織注重內部的團隊紀律，只是消極指標；首長個人的明確形象與有形領導，才是影響民眾認知的積極指標。台灣的文官系統相當穩定，誰當朝，都是這群人在等因奉此，要讓人對政策「有感」，沒別的撇步，就是透過政務官來有效帶頭，最為事半功倍。以未來一年的挑戰與考驗，賦予內閣閣員更大的政策建議權，督促每個部會更熱的角色定位，放權是必要的。

有位重量級的黨內元老觀察到：蔡總統每天忙到臉色青筍筍，但似乎沒有反映在治國績效上。最近，蔡總統也自我辯護說：相信時間到了，民眾會感受到這是一個很認真的政府。這些審視，其實指向了同一個問題，成功的領導，不在鉅細靡遺、親力親為，而是按對鈕，以開啟國家機器的運轉。

有人說，這是個性。所以說，自我超越的重要性在此。