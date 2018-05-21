就職兩週年》蔡：未來加速執行改革方案

2018-05-21

〔記者楊淳卉、陳鈺馥、林良昇、沈佩瑤、鍾泓良、楊國文／台北報導〕蔡英文總統昨天就職兩週年，執政成果備受關注。司改會、勞團等民間團體分別召開記者會與發布聲明，批評政府在司改及勞權表現；屬「英派」的台灣世代智庫則公布最新民調，拋出二○二○年總統選舉的民調數據，指蔡英文分別對戰國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫時，蔡英文均取得十個百分點以上的領先差距。

在五二○這一天，蔡總統首度上網媒「總統給問嗎」直播平台，並以「人權保障」等四則影片，回應網友辛辣提問。對於兩岸關係，她強調：「還是以維持現狀做為兩岸政策主軸！」「改革初期是困難的，前兩年花很多時間在修訂舊法或訂定新法，未來兩年將加速執行改革方案。」

行政院長賴清德也在臉書貼文指出，二年來，蔡總統展現了改革的決心，立院黨團團結以赴，完成了年金改革、深化民主、轉型正義等一項項社會要求已久的艱難工程。蔡總統為台灣擘畫的新經濟藍圖，行政院也努力一件件落實。「未來，對人民的承諾將一一付諸實現，我們的腳步不會停歇…」。

前總統馬英九昨談到蔡英文總統就職兩週年民調創新低，他說，蔡可以自問，兩年來人民生活有改善嗎？缺電危機有沒有減少？兩岸關係及外交有變好嗎？答案很清楚，希望蔡總統好好把未來兩年工作做好。

民間司改會昨也發表聲明，民眾在乎的是權益侵害所造成巨大痛苦的問題，包括不適任法官、檢察官的淘汰、冤案平反等，但政府處理問題的魄力和決心不夠，「人民對司改的滿意度仍低」。

民進黨秘書長洪耀福昨天回應：「坦白講，國民黨怎麼有臉出來罵？」蔡總統做的事情，是馬英九做不到的事，國民黨幾十年來做不到的事，民進黨做了。

民調：對戰2020 蔡贏吳、朱

台灣世代智庫也公布民調，問及二○二○年總統選舉投票意向，當民進黨、國民黨候選人分別為蔡英文和吳敦義時，蔡的支持度為五十四．四％，領先吳的二十三．三％；當候選人是蔡英文和朱立倫時，蔡的支持度為四十七．四％，領先朱的三十七．二％。