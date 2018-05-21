柯陣營：白綠還有合作空間

2018-05-21

〔記者沈佩瑤、林良昇／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福昨天拋出「提名自己人，不代表要與台北市長柯文哲為敵」的看法；民進黨籍台北市副市長陳景峻坦言，近期會盡快與民進黨中央談一談，強調白綠之間還是有合作空間；藍營輔選人士則認為，柯為了連任會想要左右逢源，也要吸納泛藍選票，藍營首重就是要團結藍營，打出基本盤，才有必勝的把握。

陳景峻昨天強調，既然現在連洪耀福也這麼說，換言之，雙方仍有轉圜餘地，「不是敵人、應該就是朋友」，自己會盡己所能居間協調，白綠合作才能雙贏，避免國民黨漁翁得利。

藍營：團結打出基本盤

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨表示，國民黨從來沒有把柯文哲「邊緣化」，藍軍會團結、堅強，有必勝把握，目前已看出藍軍慢慢歸隊。她也酸說，洪耀福說民進黨不一定和柯文哲為敵，「我也這麼認為」，民進黨如果不推人或不推強棒，就是代表民進黨沒有理想，就只是想要消滅國民黨，這樣不值得尊重。

丁守中：民進黨勿打假球

國民黨台北市長參選人丁守中表示，他不會去特別評論民進黨參選人，無論民進黨派誰，他都會扎實地將事情做好，歡迎民進黨派出強棒來競爭，但不要打假球，不要做一些「假提名、真禮讓」的把戲，這樣的高層利益交換會被民眾看破手腳。