心肌梗塞年輕化 中壯年增8成

2018-05-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕心臟疾病中的殺手「心肌梗塞」有年輕化趨勢！根據衛福部統計，近十年來卅五歲到五十四歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率平均增加近八成，顯見中壯年人對控制膽固醇、血脂等健康觀念仍不足。

控制膽固醇、血脂 觀念仍不足

心臟疾病是二○一六年十大死因第二名，僅次於癌症，而其中「急性心肌梗塞」猝死率最高，症狀會有持續胸痛、冒冷汗、噁心、嘔吐、無法藉休息緩解，嚴重時會呼吸困難、失去意識、心律不整、血壓下降甚至休克。

根據衛福部統計，心肌梗塞發生率十年來增加六成七，其中卅五歲至五十四歲間的中壯年急診就診人口增加近八成，有明顯年輕化趨勢，特別是在卅五歲至卅九歲的年輕人，每十萬人口就診率中，心肌梗塞患者整整多了一倍，四十歲到四十四歲間患者也增加八成四；四十五歲到四十九歲間患者增加六成八。

成大醫院心臟內科醫師李貽恆說，中壯年族群在心肌梗塞發生率有很顯著增加，高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸都是引發急性心肌梗塞的危險因子，發作時幾乎都會持續胸痛。

「不過，胸痛不代表就是心肌梗塞」，台大醫院急診醫學部醫師李建璋說，根據過往經驗，十個因胸痛來掛急診的民眾，只有一個是真的有心臟、冠心症方面的疾病，是心肌梗塞的比例就更少了。

高血壓、高血脂、吸菸 危險因子

李建璋說，根據現行冠心症診斷指引，血液檢驗的程序都要六小時，但約有九成因胸痛來急診的患者，都不是冠心症或心肌梗塞，這些就醫者卻仍要被留置急診六小時，常常導致急診室壅塞。

李貽恆舉例，血管就像道路，若被堵塞使血液無法流回心臟，心肌細胞就會壞死並釋放心肌酵素，這也是醫師用來判斷就醫者是否真是心肌梗塞病患。

李建璋說，目前有推出新款高敏感度心肌旋轉蛋白Ｔ檢驗，台灣和日本共同實驗發現，可在一小時內百分之百排除「非心肌梗塞」患者，大幅降低急診壅塞，讓真正需要搶救的冠心病或心肌梗塞患者能盡快被救治，台大醫院去年五月引進後成果很好。

根據國民健康署對心血管疾病預防的指引，培養良好的生活習慣最重要，包括不抽菸、規律運動、均衡飲食，少油、少鹽、少糖的飲食原則，都能有效避免患病。