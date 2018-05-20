北市中山警分局 包庇色情滾雪球// 再押6警 前後任分局長調職

2018-05-20

〔記者溫于德、吳政峰、邱俊福／台北報導〕台北市中山警分局官警涉集體包庇色情業者，弊情愈滾愈大，檢調本月十七日發動第三波行動，帶回分局行政組巡官吳翊銘、中山一派出所二十一勤區前後任管區顏子恩、侯朝斌、曾紀勳、楊智清，及已退休員警馬國棟，六被告均否認犯行，但檢方認定涉罪重大，全部聲押獲准；全案迄昨已有十名官警、兩名業者遭押，是近七年來遭押官警人數最多的警界弊案。

業者稱行賄10幾年 全案已押10官警

昨被押的六警，均曾服務於中一所或曾接觸該所相關業務，除馬員退休，吳是現任分局巡官，顏為台南市永康分局偵查隊偵查佐，侯為萬華分局大理街派出所巡佐、曾紀勳是北市保安大隊小隊長、楊為中山分局長安東路派出所員警。檢調認為還有官警未到案，不排除有第四波行動。

警政署為整飭警察風紀，昨立即對中山分局前、後任分局長開鍘，將現為警政署保安組長的前分局長吳敬田調整為保三總隊主任秘書，現任分局長黃永志調台中市警和平分局長，全案還將擴大追究相關官警行政及考監責任。

本案源於去年七月，台北地檢署接獲線報，指中一所二十一勤區內「立邦酒店」媒介外籍女子賣淫，會同移民署首次搜索，立邦為避風頭，改名「曉曉」轉赴中山分局其他勤區經營，但生意不佳，帳目不清，三名股東互相猜忌，其中一人憤而檢舉業者行賄轄區警方，以規避查緝。

檢調循此追查，發覺兩年前起，中一所多人按月收受「曉曉」媽媽桑巫蕙玲四萬元賄款，遇三大節或特定節日會加倍行賄；業者為防監聽，電話中以「土地公」代稱警察，另疑請知名酒商鮑銘璞擔任中間人。

今年三月檢調展開第二波搜索約談，帶回中一所前所長林崇成、前後任管區郜振傑、紀炳場、陳宏洲，及業者巫蕙玲、胡錦蓮，六被告均遭押；檢方另將鮑銘璞以十萬元、酒店會計楊瑀琦五十萬元、登記負責人謝安芳二十萬元、記帳業者黃光雄五萬元交保。

提訊時業者稱行賄時間長達十幾年，另外兩家酒店也有，檢調本月十四日聲請延押六被告獲准，十七日再展開第三波行動。台北地院對十七日到案被告召開羈押庭時，認為六人供詞與酒店業者不符、尚有證人未到案及部分被告滅證等，均裁准羈押禁見。