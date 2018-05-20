ＡＩＴ新館開幕「撞」川金會 美方︰重量級閣員無法訪台

2018-05-20

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國在台協會新館（ＡＩＴ）下月落成，針對美方是否派遣相關人員出席，涉外官員昨日透露，美方原規劃安排「重量級閣員」來台參加六月十二日ＡＩＴ新館開幕典禮，展現對台美關係的重視。不過，因川普總統於同日舉行「川金會」，導致原鎖定的多位高官均因須專注於即將到來的「川金會」籌備工作，無法在同一時間訪問台灣。

川普十日在推特發文，與北韓領導人金正恩見面的「川金會」，確定六月十二日於新加坡舉行，立即成為全球焦點。而在峰會前夕，相關國家領袖也積極會晤，美國政府也視「川金會」為佈局亞太政策的關鍵突破。

美方已透過管道向我方說明，「川金會」日期是美國及北韓雙方協調安排，導致原規劃來台慶賀ＡＩＴ新館開幕的高官，都因「川金會」籌備工作而無法訪問台灣。美方對此強調，這並不意味著美國不重視台美關係或是ＡＩＴ新館的開幕，美方仍會安排「熟悉台美事務的官員及代表」參與開幕典禮。

官員也表示，ＡＩＴ新館是國務院近年來少數新建的大型館處，本身就是美國對台灣重要承諾的象徵，無論美方派誰來台灣，政府都非常歡迎。

在美國通過「台灣旅行法」，放寬台美所有層級官員互訪後，外界期待ＡＩＴ新館的落成，為台美關係一大盛事，美方應會派遣高官來台慶賀。涉外官員透露，美方原確有規劃「重量級閣員」來台，但目前暫無此安排。不過，官員也強調，台美之間近一年互動日益頻繁，層級也愈來愈提高，加上雙方還有很多「共同合作的平台」，彼此關係更為增溫，絕對是可以期待的。