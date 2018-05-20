陳時中獲頒「公衛全球憲章大使」

2018-05-20

世界公衛協會聯盟 表揚台灣醫療貢獻

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦十九日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）將登場，台灣今年雖然再度未獲邀參與，但世界公共衛生協會聯盟（World Federation of Public Health Associations, WFPHA）十九日因感謝台灣醫療貢獻，特別頒贈「公共衛生全球憲章大使」獎項給台灣衛福部長陳時中，藉此表彰台灣對全球的醫療貢獻。

陳時中十九日也前往民間團體策劃的「無國界醫院展」參觀致意，了解台灣醫療成就與貢獻。「無國界醫院展」佈展團隊由二、三十名台灣青年組成，包括來自歐洲各地的志工，陳時中在英國工作的兒子陳彥安也特地前來幫忙。

無國界醫院展會醫師顧問兼導覽人姜冠宇表示，展區中傳達「防疫無國界」的概念，並陳列台灣對抗肺結核、愛滋病、登革熱等疾病控制的經驗。

陳時中說，台灣發展經貿有成，但國際上「還是紅色沙塵暴比較厲害」，但終有一天沙塵暴會過去，因為就像這個展覽展示的「醫療無國界、健康無國界、人權無國界」，藉由政治情勢干擾人的基本權利非常不應該。

陳時中說，但世界是現實的，目前我們沒有第二條路，只能繼續發聲，沒有受到邀請，更要走出來喊聲，否則世界就不曉得你的存在。