率領世衛行動團 陳時中抵日內瓦 將與美日會談

2018-05-20

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦十九日報導〕第七十一屆世衛大會（ＷＨＡ）將於廿一日在瑞士日內瓦登場，衛福部長陳時中率「台灣世衛行動團」十九日抵達日內瓦。我雖未獲邀與會，但仍會透過雙邊、多邊活動，強化與各國實質合作。陳時中在機場受訪時說，今年雙邊會議場次有望超過去年場數，美國、日本「應該很確定了」，與重要國家也都有交流機會。

ＷＨＡ下週開幕，來自世界各地一九四個會員國的衛生部長與代表團，將聚集在日內瓦，討論如何達到聯合國永續發展目標（SDGs）的策略計畫等內容，為促進世界公衛健康努力，首次主持大會的世衛組織（ＷＨＯ）幹事長譚德塞，將提出多項工作目標。但面對有意願也有能力促進世界公衛健康的台灣，譚德塞始終因「中國不同意」，今年再度未邀台灣與會，造成世界防疫缺口。

要在每個公開場合 抗議世衛無視台灣

雖未獲邀請，陳時中仍於十九日率「台灣世衛行動團」抵達日內瓦，與無任所大使吳運東、疾管署長周志浩等人經禮遇通道步入機場。對於世衛無視台灣，陳時中表示，將運用此行之中「每一個公開場合」表達抗議，強調世衛的決定是錯誤的、傷害世界安全、對台灣也不公平。

陳也說，今年與他國進行雙邊會議與多邊會議，盼繼續增加場數，更重要的是強化內容，促進增強實質合作。陳時中也透露，與美國、日本的雙邊會議都在安排中，「應該是很確定了」，且與重要國家都有交流的機會。

非洲中部再度爆發伊波拉疫情，成為此次大會焦點，由於台灣有協助西非地區對抗伊波拉的經驗，陳時中強調，此事件更凸顯全球防疫網的重要，需要讓各國能在有系統的狀況下獲取訊息，並安排人員支援，因此在防疫上，更不應該遺漏任何人。台灣在防疫體系上，能夠做出更多更好的貢獻，只要世衛有需要，「我們人員、物資都會準備好」。