反制中國 學者︰加強中程地對空飛彈

2018-05-20

〔記者涂鉅旻／新北報導〕淡江大學戰略研究所昨舉辦「戰略學派年會」，探討總統蔡英文執政兩週年國家安全戰略的挑戰與展望。面對中國解放軍崛起，淡江大學整合科技與戰略中心執行長蘇紫雲認為，考量我國可投入國防資源、軍事科技發展條件，可發展中程機動地對空防空飛彈，作為防空戰力基礎，進而降低成本、提高運用彈性，創造更大戰略價值。

蘇紫雲表示，空權核心由制空、防空構成，在戰略防禦基礎上，以及我國國力有限、成本制約的考量，我國可將地面防空單元構成空權骨幹，空軍則扮演最終「獵殺」關鍵角色。除強化既有陸基防空單位，地面機動中程飛彈系統具備全壽命週期、低成本及高接戰性等優勢，利用快速改變位置與隱蔽，不僅最具成本效益，也可大幅抵銷中國空中優勢。

對於國防戰略，國防大學戰略研究所所長沈明室表示，隨著中國軍力變化、周邊情勢發展，外來威脅的進犯方式也可能採「猝然突襲」方式，且中國在東海、南海進行遠海軍事演習，其航空母艦逐漸跨越第一島鏈，使台灣來自東方的軍事威脅大增，國軍以往將台灣東岸作為「第二戰場」的國防戰略概念，恐怕要立即加以調整，甚至採逆向思維，周密準備來自不預期方向的攻擊行為。

沈也認為，在中國積極擴張軍備之際，台灣如何藉由台美合作，獲得尖端武器研製能力，從而具備後勤維修能量，將使國軍戰力大幅提升，並可提升國防產業，帶動國內經濟發展。